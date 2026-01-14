25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

كتب - أحمد العش:

كشفت وزارة النقل، عن أحدث الصور الجوية التي تظهر التقدم الكبير في أعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات، بالإضافة إلى تقدم أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)، في خطوة تعكس حجم الجهد الضخم المبذول في هذا المشروع القومي العملاق.

ووصفت الوزارة، في بيان، الأعمال الجارية بالمشروع بأنها "ملحمة عظيمة يتم تنفيذها"، مضيفة أن "المشاهد العظيمة التي يتم استعراضها من خلال الصور التالية ليست مجرد مشاهد للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين/مطروح، بل هي مجهود ضخم للمهندسين والعمال المصريين".

وتابعت: "هذه المشاهد تجسد قدرة المصريين على الإبهار وشق الجبال في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع".

وأوضحت الوزارة أن الصور تعكس التقدم الكبير في أعمال تركيب القضبان وأعمال تشطيبات المحطات في هذا المشروع العملاق.

ولفتت إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل: المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، وغيرها، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل: الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، بالإضافة إلى خدمة المناطق الزراعية الجديدة في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر، وجنة مصر، وغرب المنيا، وتوشكى، وشرق العوينات.

وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة ستساهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد، وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذلك ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وأضافت الوزارة أن الشبكة ستتيح الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر، والسياحة الثقافية في أهرامات الجيزة)، بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة الواحدة، كما ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، وربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة، والحد من التلوث البيئي، كما توفر شبكة القطار الكهربائي السريع نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويُذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالي 2000 كم وعدد 60 محطة، بإجمالي عدد ورش رئيسية 2 وعدد نقاط صيانة 6، ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرارًا للسلع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم، ويشتمل على 21 محطة، بالإضافة إلى 3 نقاط صيانة ومركز واحد للتحكم والسيطرة.