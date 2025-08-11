إعلان

نشرة التوك شو| الرئيس يوجه بتبني الآراء الوطنية.. وتفاصيل حملة 100يوم صحة

02:30 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خدمات علاجية مجانية.. حسام عبدالغفار يكشف تفاصيل حملة "100 يوم صحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة "100 يوم صحة" في نسختها الثالثة مستمرة في تقديم خدمات صحية ووقائية وعلاجية متكاملة بالمجان في جميع محافظات مصر، وذلك بمشاركة 12 قطاعًا من قطاعات الوزارة.

المسلماني: الرئيس السيسي شدد على إشراك جميع الكفاءات في العمل الإعلامي

قال أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة إشراك جميع الكفاءات في العمل الإعلامي والسياسي، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات ساهمت في ثورة 30 يونيو لكنها ابتعدت، مما يستلزم إعادة بناء النسيج السياسي.

أحمد موسي: توجيه رئاسي بتبني الآراء الوطنية والنقد البناء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة احتضان الإعلام المصري لكل الآراء الوطنية، بما في ذلك الآراء التي تنتقد الدولة، وذلك لتعزيز التعددية.

متخصص بقضايا المحكمة الاقتصادية: "البلوجرز" واجهة لعصابات غسيل أموال دولية

كشف المستشار القانوني كريم أبو اليزيد، المتخصص في القضايا الاقتصادية، عن أبعاد قانونية خطيرة وراء نشاط بعض "البلوجرز" ومستخدمي "تيك توك"، مؤكدًا أن بعضهم ليسوا مجرد ناشرين لمحتوى هابط، بل يشكلون واجهة لعصابات منظمة تعمل في غسيل الأموال.

المسلماني" يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الهيئات الإعلامية

كشف أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أبرز النقاط التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع ممثلي الهيئات الإعلامية والصحفية.

برامج التوك شو أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام الرئيس عبدالفتاح السيسي عصابات غسيل أموال المستشار القانوني كريم أبو اليزيد أحمد موسي الرئيس السيسي الدكتور حسام عبد الغفار حملة 100 يوم صحة وزارة الصحة
