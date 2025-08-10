أحمد موسي: توجيه رئاسي بتبني الآراء الوطنية والنقد البناء

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة احتضان الإعلام المصري لكل الآراء الوطنية، بما في ذلك الآراء التي تنتقد الدولة، وذلك لتعزيز التعددية.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الرئيس السيسي يؤمن بأهمية الرأي والرأي الآخر، لكنه شدد على ضرورة أن يكون لدى الإعلاميين معلومات كافية قبل الحديث، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث دون امتلاك معلومات كافية عن الأحداث.

وفي سياق متصل، أكد موسى أن الحفاظ على الدولة المصرية هو الأولوية القصوى حاليًا، وأن الجميع يجب أن يصطف خلفها لمواجهة "سيل من الإعلام المعادي" الذي يُنفق عليه أكثر من مليار و250 مليون دولار سنويًا.