كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار القانوني كريم أبو اليزيد، المتخصص في القضايا الاقتصادية، عن أبعاد قانونية خطيرة وراء نشاط بعض "البلوجرز" ومستخدمي "تيك توك"، مؤكدًا أن بعضهم ليسوا مجرد ناشرين لمحتوى هابط، بل يشكلون واجهة لعصابات منظمة تعمل في غسيل الأموال

أوضح أبو اليزيد، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام الصيرفي، ببرنامج "هام مع ريهام"، المذاع على قناة "المحور"، أن القانون المصري يعتبر أي محتوى يحتوي على إيحاءات جنسية، أو رقص، أو ملابس غير لائقة، أو تحريضًا على "الفسق والفجور" جريمة يعاقب عليها القانون. وأشار إلى أن الإبلاغ عن هذه المواد يمكن أن يتم عبر:النائب العام، أقسام الشرطة، مباحث الإنترنت.

وذكر أن وزارة الداخلية تقوم بفحص البلاغات، فإذا ثبت وجود مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، أما إذا لم يُوجد محتوى مخالف، فيُحفظ البلاغ تلقائيًا.

وأشار أبو اليزيد، إلى أن بعض يتلقون هدايا مالية كبيرة خلال البث المباشر من حسابات وهمية، تُستخدم كغطاء لعمليات غسيل أموال. وبيّن أن هذه العصابات الدولية تستغل المشاهير غير المعروفين بمصدر دخل واضح لإدخال أموال غير مشروعة إلى البلاد، ثم استثمارها في شراء عقارات وسيارات فاخرة لإضفاء الشرعية عليها.

وحذّر المستشار القانوني من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، مؤكدًا أنها تُشجع على التسرب من التعليم والاتجاه إلى "التسول الإلكتروني"تُهدد القيم الاجتماعية بانتشار محتوى غير أخلاقي وتُضعف الاقتصاد عبر إدخال أموال غير مشروعة وتوريط شباب في جرائم منظمة.