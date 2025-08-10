إعلان

المسلماني: الرئيس السيسي شدد على إشراك جميع الكفاءات في العمل الإعلامي

10:54 م الأحد 10 أغسطس 2025

الكاتب أحمد المسلماني

كتبت- داليا الظنيني:

قال أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة إشراك جميع الكفاءات في العمل الإعلامي والسياسي، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات ساهمت في ثورة 30 يونيو لكنها ابتعدت، مما يستلزم إعادة بناء النسيج السياسي الوطني.

وأضاف في حواره عبر القناة الأولى المصرية أن الرئيس دعا إلى فتح المجال للحوار واستيعاب المعارضة بطريقة متوازنة، مؤكدًا أن العقاب لا ينبغي أن يكون نتيجة مجرد اختلاف في وجهات النظر.

وأوضح المسلماني أن الرئيس انتقد توجه بعض الإعلاميين نحو السعي وراء الشهرة والإعلانات على حساب القيم الوطنية، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تدمير المجتمع من أجل مكاسب مادية زهيدة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن السيسي أكد على أهمية الإصلاح الإعلامي التدريجي الذي يعتمد على اكتشاف المواهب والمبدعين، مشددًا على ضرورة وجود آليات لدعم الصحفيين والإعلاميين المتميزين.

وأشار إلى أن الرئيس رفض بشكل قاطع فكرة تصوير الشعب المصري على أنه مغيب أو جاهل، مؤكدًا أن الشعب قادر على الوعي والثقافة، مستشهدًا بإمكانية ظهور رموز ثقافية كبرى مثل أم كلثوم والشيخ الشعراوي في العصر الحديث.

وأكد المسلماني أن الرئيس يرى الإعلام كأداة حيوية لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ القيم المجتمعية.

أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو الإصلاح الإعلامي
