"المسلماني" يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الهيئات الإعلامية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أبرز النقاط التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع ممثلي الهيئات الإعلامية والصحفية.

وأكد المسلماني خلال حواره في نشرة التاسعة على القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الانتقال من القوة الصلبة إلى الناعمة، موضحًا أن الإعلام له دور محوري في بناء الشخصية المصرية الواعية والمثقفة، لا الجاهلة أو المغيبة.

ووجه المسلماني، الشكر للرئيس السيسي على حل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.

وأضاف أن الرئيس شدد على ضرورة استيعاب المعارضة السياسية طالما كانت وطنية وعلى أرضية ثابتة، وأشار إلى أهمية أن يكون "الرأي الآخر" حاضراً في ماسبيرو قبل أي مكان آخر.

وتابع: "دعا الرئيس إلى ضرورة النقد الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية، وتساءل: "لو أنتم أخطأتم مين ينتقدكم؟".

وقال: الرئيس أكد على أهمية دعم الكوادر الشابة المؤهلة مهنياً وعلمياً، ودعم الكتاب والمبدعين المتميزين، مشيراً إلى أن الإبداع يمكن أن يعوض الندرة المالية دون أن تتخلى الدولة عن التزاماتها تجاه المؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أن السيسي أناقد لجوء بعض الإعلاميين إلى الشهرة و"التريند" من أجل جذب المعلنين، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية.

ولفت إلى أن الرئيس دعا إلى ضرورة حضور مراكز البحث والتفكير والأكاديميين في المؤسسات الإعلامية، مؤكداً أن الاستعانة بالمثقفين أمر هام للغاية.

وتابع: "طالب الرئيس بتدريب المتحدثين الرسميين في المؤسسات المختلفة ليكونوا جاهزين للرد الفوري على الأزمات، وأن تتيح الدولة المعلومات بشكل سريع".