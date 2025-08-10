إعلان

"المسلماني" يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الهيئات الإعلامية

10:17 م الأحد 10 أغسطس 2025

لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي الهيئات الإعلامية والص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

كشف أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أبرز النقاط التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع ممثلي الهيئات الإعلامية والصحفية.

وأكد المسلماني خلال حواره في نشرة التاسعة على القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الانتقال من القوة الصلبة إلى الناعمة، موضحًا أن الإعلام له دور محوري في بناء الشخصية المصرية الواعية والمثقفة، لا الجاهلة أو المغيبة.

ووجه المسلماني، الشكر للرئيس السيسي على حل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.

وأضاف أن الرئيس شدد على ضرورة استيعاب المعارضة السياسية طالما كانت وطنية وعلى أرضية ثابتة، وأشار إلى أهمية أن يكون "الرأي الآخر" حاضراً في ماسبيرو قبل أي مكان آخر.

وتابع: "دعا الرئيس إلى ضرورة النقد الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية، وتساءل: "لو أنتم أخطأتم مين ينتقدكم؟".

وقال: الرئيس أكد على أهمية دعم الكوادر الشابة المؤهلة مهنياً وعلمياً، ودعم الكتاب والمبدعين المتميزين، مشيراً إلى أن الإبداع يمكن أن يعوض الندرة المالية دون أن تتخلى الدولة عن التزاماتها تجاه المؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أن السيسي أناقد لجوء بعض الإعلاميين إلى الشهرة و"التريند" من أجل جذب المعلنين، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية.

ولفت إلى أن الرئيس دعا إلى ضرورة حضور مراكز البحث والتفكير والأكاديميين في المؤسسات الإعلامية، مؤكداً أن الاستعانة بالمثقفين أمر هام للغاية.

وتابع: "طالب الرئيس بتدريب المتحدثين الرسميين في المؤسسات المختلفة ليكونوا جاهزين للرد الفوري على الأزمات، وأن تتيح الدولة المعلومات بشكل سريع".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي الرئيس السيسي الهيئات الإعلامية أحمد المسلماني الوطنية للإعلام الوطنية للصحافة الأعلى للإعلام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟