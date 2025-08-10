خدمات علاجية مجانية.. حسام عبدالغفار يكشف تفاصيل حملة "100 يوم صحة"

كتبت داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة "100 يوم صحة" في نسختها الثالثة مستمرة في تقديم خدمات صحية ووقائية وعلاجية متكاملة بالمجان في جميع محافظات مصر، وذلك بمشاركة 12 قطاعًا من قطاعات الوزارة.

وأوضح عبدالغفار، أن الحملة تقدم خدمات متعددة تشمل: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة صحة الأم والجنين، وصحة المرأة، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وأشار إلى أن الحملة تواصل جهودها للحفاظ على مصر خالية من فيروس "سي"، وهي المبادرة التي حصلت مصر بفضلها على شهادة ذهبية من منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن الحملة حققت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث قدمت 92 مليون خدمة في عامها الأول، ونحو 220 مليون خدمة في العام الثاني، ووصل عدد الخدمات المقدمة في الربع الأول من العام الحالي إلى 38 مليون خدمة، مستهدفة الوصول إلى 250-300 مليون خدمة بنهاية العام.

كما أوضح أن الوزارة تضمن استمرارية الاستفادة من الخدمات من خلال متابعة الحالات التي تحتاج إلى علاج وتحويلها إلى الوحدات الصحية أو المستشفيات لاستكمال العلاج حتى الشفاء الكامل.