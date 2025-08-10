إعلان

مصدر بالسكة الحديد: استمرار تشغيل قطارات السودانيين لتسهيل العودة الطوعية

04:04 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (13)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (1)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (9)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (17)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (18)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (14)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (15)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (16)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (12)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (11)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (10)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (6)
  • عرض 14 صورة
    قطار العودة الرابع لنقل السودانيين (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه لا يوجد أجل محدد لتشغيل قطارات العودة للسودانيين بشكل طوعي إلى وطنهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، أنه سيتم الاستمرار في تشغيل قطارات العودة من القاهرة إلى أسوان بشكل أسبوعي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الأخوة السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على الفئات المستحقة لوحدات بديلة

موقف الأشجار النادرة وموعد الافتتاح.. تعرف على آخر تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطارات السودانيين سكك حديد مصر أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟