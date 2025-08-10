كتب- محمد نصار:

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه لا يوجد أجل محدد لتشغيل قطارات العودة للسودانيين بشكل طوعي إلى وطنهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، أنه سيتم الاستمرار في تشغيل قطارات العودة من القاهرة إلى أسوان بشكل أسبوعي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الأخوة السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم.

