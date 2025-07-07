جراحة معقدة بمستشفى الشيخ زايد تنقذ طفلة من تشوه نادر بالعمود الفقري

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، تعاني من صعوبة في المشي والحركة، إضافة إلى وجود تشوه بالعمود الفقري.

وأوضح جودة أنه عقب مناظرة الحالة من جانب فريق أطباء المخ والأعصاب بقيادة الأستاذ الدكتور هيثم المرسي، استشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، تقرر إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، والتي أوضحت إصابتها بتزحزح شديد بالفقرات القطنية والعجزية من الدرجة الخامسة، مصحوبًا باختناق بالقناة العصبية، وهي من الحالات النادرة والمعروفة طبيًا باسم L4-5 spondyloptosis.

تفاصيل العملية الجراحية

أشار الدكتور هيثم المرسي إلى أنه تم تجهيز المريضة ونقلها إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت لها جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت نحو 7 ساعات. وشمل التدخل الجراحي إصلاح التشوه بشكل كامل، مع فك الضغط عن القناة العصبية وتحرير مخارج الأعصاب، تحت مراقبة جهاز المراقبة العصبية، مستخدمًا تقنية بولمان (Bohlman technique for spondylolisthesis).

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أحمد كريم، استشاري التخدير، أن التخدير تم باستخدام تقنية العقاقير الوريدية فقط (TIVA) مع الاعتماد على عقاقير مهدئة وحديثة دون اللجوء إلى الأدوية المرخية للعضلات، وذلك مع المراقبة المستمرة لوظائف الحبل الشوكي في منطقتي الصدر والقطنية لتفادي أي مضاعفات حسية أو حركية محتملة خلال مثل هذه العمليات الدقيقة، مؤكدًا أن هذه التقنية تسهم في تقليل المخاطر بشكل كبير.

وأضاف الدكتور المرسي أن المريضة خرجت من غرفة العمليات بحالة طبية مستقرة، وتم نقلها إلى إحدى غرف القسم الداخلي، ومن المتوقع خروجها من المستشفى خلال أيام لمتابعة حالتها عبر العيادات الخارجية.

من جانبه، وجه مدير المستشفى الشكر والتقدير لكافة أعضاء الفريق الطبي والفريق المعاون، تقديرًا لأدائهم المتميز، والذي ضم:

فريق جراحة المخ والأعصاب

أ.د هيثم المرسي – استشاري جراحة المخ والأعصاب

د. منة أشرف – أخصائي الفسيولوجيا العصبية

د. أماني حسان

د. عمرو سامح

د. محمد عبدالعزيز

د. أسامة نبيل

د. علي السعدي

د. حسين صلاح

د. أحمد خالد

فريق التخدير

أ.د أحمد كريم – استشاري التخدير

أ.د يحيى حماد – استشاري التخدير

د. خالد جمال – طبيب تخدير

فريق التمريض

م. أماني عامر

م. عبير عنتر

م. ابتسام سعد

وأكدت إدارة المستشفى التزامها الدائم بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لجميع المرضى وفق أحدث المعايير العلمية والطبية.

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