فرصة عمل بـ44 شركة في 10 محافظات برواتب مجزية.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

2949 فرصة عمل بـ44 شركة في 10 محافظات

وقالت الوزارة، إنها تلقت طلبات من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات توفر 2949 فرصة عمل في عدد من التخصصات، تشمل أيضًا أصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقًا للحد الأدنى للأجور، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

موعد التقديم على فرص العمل الجديدة

أوضحت الوزارة أن التقديم على فرص العمل الجديدة متاح خلال شهر يوليو 2025 الجاري، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عبر أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

أماكن فرص العمل الجديدة

حسب البيان، تصدر نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، عبر الإدارة العامة للتشغيل برئاسة السيدة هبة أحمد، مدير عام التشغيل، وبإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة، وتعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ووظائف متاحة في محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان، الشرقية، والإسماعيلية.

التخصصات المطلوبة للوظائف المتاحة

تشمل التخصصات المطلوبة أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندس اتصالات، مهندسي كهرباء، مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، مدير صيانة، محاسبين، مشرف تنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرف عام، مشرف موقع، شيف، أخصائي مشتريات، بائعين، مقدم طلبات، أخصائي تمويل، أمين مخازن، مهندسين ميكانيكا، إنتاج وجودة، أعمال إدارية، سائقين برخص مختلفة، مندوبين مبيعات، مراقبين جودة، فنيين، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، مهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وغيرها من التخصصات.

وتتضمن النشرة وظائف مخصصة لذوي الهمم في المحافظات، لتلبية نسبة 5% من إجمالي العمال بهذه الفئة، برواتب مجزية، ضمن خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، وتنفيذًا للقانون.

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