"أحدهم في الدوري الإسرائيلي".. أبرز أندية لاعبي السنغال قبل مواجهة منتخب

تناولت الصحف والموقع السنغالية، اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخب بلادهم ومصر، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

APS.. جاهزون لإلحاق الهزيمة بصلاح ومرموش

ألقت صحيفة " APS" السنغالية، الضوء على تصريحات بابي ثياو، مدرب منتخب السنغال، عن ثنائي منتخب مصر محمد صلاح وعمر مرموش.

وقال ثياو في هذه التصريحات: "إنهما لاعبان رائعان، لكن الأهم يبقى هو الفريق ككل. لقد جهزنا أنفسنا لإلحاق الهزيمة بهما والسعي لتحقيق هذا الفوز".

Pressafrik.. حلقة وصل موثوقة للسنغال

استعرضت صحيفة " Pressafrik" السنغالية، الضوء على إدريسا جانا جاي، لاعب منتخب السنغال، ووصفته بـ"سيد التوقيت وحلقة وصل موثوقة".

وقالت: "في سن السادسة والثلاثين، يجسد إدريسا جانا جاي طول العمر والثبات في المنتخب السنغالي الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي آخر في المغرب. يحمل جانا الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، وهو مرشد للاعبين الشباب، وقدوة حسنة في الملعب، ولا يزال قائداً للفريق، وإن لم يكن حاملاً للشارة، ولاعباً لا غنى عنه في الفريق الذي سيواجه مصر".

Seneweb.. حكم مثير للجدل

انتقد موقع " Seneweb" السنغالي، الجابوبي بيير جيسلان أوتشو، حكم مباراة مصر وسنغال، وقال إنه إدار لقاء مثيرة للجدل في دور الـ16 من النسخة السابقة، بين كوت ديفوار والسنغال، عندما ودع حامل اللقب البطولة من هذا الدور.

وأوضح: "هذا الاختيار يعيد إلى الأذهان ذكريات سيئة للسنغاليين، حيث أثار أداء التحكيم جدلاً كبيرًا."

