إعلاميون وحقوقيون وسفراء في لقاء علمي بـ المعهد العربي لدراسات الإعلام

كتب-عمرو صالح:

عقد المعهد العربي لدراسات الإعلام، لقاءً علميًا جمع كوكبة من الإعلاميين والصحفيين والحقوقيين والطلاب الدارسين من مختلف الدول العربية والأفريقية، من بينها: السعودية، قطر، السودان، العراق، فلسطين، اليمن، ليبيا، الصومال، وإثيوبيا، وذلك ضمن فعاليات ختام الفصل الدراسي الثاني لكل من برنامجي الماجستير المهني في الاتصال السياسي والدبلوماسي، وماجستير صناعة الفيلم.

ومن جهته قالت الدكتورة عزّة هيكل، رئيس المعهد، والعميد السابق والمؤسس لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «نفخر بأن يجمعنا هذا اللقاء العلمي تحت مظلة الأكاديمية العربية، لنؤكد على دور الإعلام في خدمة القضايا المجتمعية والدبلوماسية، إن المعهد العربي لدراسات الإعلام يسعى إلى تخريج كوادر قادرة على التأثير في المجالين الإعلامي والسياسي، من خلال برامج تعليمية متخصصة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي».

وأضافت هيكل أن المعهد يمنح درجة الماجستير المهني في مجال الاتصال السياسي والدبلوماسي وصناعة الفيلم، موضحة أن البرامج تُعد من بين الأقوى والأكثر تكاملًا في المنطقة، لما تتضمنه من تدريب عملي، ومحتوى أكاديمي متقدم، ونخبة من المحاضرين والخبراء.

وأشارت هيكل إلى أن هذا اللقاء العلمي يؤكد مكانة المعهد كمنصة أكاديمية متقدمة تجمع بين العلم، والفكر، والهوية العربية، وتسهم في تأهيل جيل إعلامي جديد أكثر احترافية وتأثيرًا على الساحة الإقليمية والدولية.

وشارك في اللقاء عدد من أساتذة الإعلام والاتصال والسفراء، والخبراء المتخصصين في مجالات الإعلام والدبلوماسية وصناعة المحتوى، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين نخبة من المهنيين والمتخصصين وطلاب المعهد من أنحاء الوطن العربي.

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