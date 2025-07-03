"محلية النواب" تتفقد عددًا من المصالح الحكومية بجنوب سيناء

كتب- نشأت علي:

بدأ وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جولة تفقدية في محافظة جنوب سيناء، استهلها بزيارة مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا ليضم عددًا من المرافق والخدمات الحيوية المقدمة لأبناء المدينة.

رافق الوفد البرلماني خلال الجولة اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد ميداني لخدمات المواطنين والبنية الرقمية

شملت الجولة زيارة مركز خدمات المواطنين، والمركز التكنولوجي، ومركز خدمات مصر، بالإضافة إلى تفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التي تتابع وتنسق بين مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة، مثل الإسعاف، ومياه الشرب، والسياحة، والتعامل مع حوادث الطرق وغيرها.

وأكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن الهدف الرئيسي من تطوير هذه المرافق هو تقديم خدمات متميزة للمواطنين، موضحًا أن مدينة شرم الشيخ تحظى بأهمية خاصة لما تستقبله من سائحين من مختلف دول العالم.

السجيني: الشبكة الوطنية نموذج للدولة العصرية

من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجيني بالجهود المبذولة لإنشاء هذا المجمع المتكامل، مشيرًا إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعد من أبرز إنجازات الدولة الحديثة بعد ثورة 30 يونيو، وتمثل نقلة نوعية في سرعة الاستجابة والتعامل مع الأزمات الطارئة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن مثل هذه المشاريع تعكس تقدم الدولة في مجالات التحول الرقمي، والتكامل المؤسسي، والتخطيط المتطور.

الوفد البرلماني المشارك ضم: المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، محمد الحسيني، ومحمد وفيق، الوكيلان، عمرو درويش، أمين السر، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، سامية توفيق.

كما رافقهم من نواب جنوب سيناء: سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، وسليمان عطيوي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.

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