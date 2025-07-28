كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

كرم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ٣٠ طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة، والمكفوفين، والدبلومات الفنية، والدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع من أبناء المحافظة بمنحهم شهادات تقدير، ومبالغ مالية تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

شهد الاحتفال اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. اشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، وعدد من قيادات المحافظة والمديرية وأولياء أمور الطلاب.

وأكد محافظ القاهرة، سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعدما حصد أبنائها ١٢ من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين ٣٦ طالبا وطالبة في الثانوي العام ، وحصول ٦ من أبنائها من الـ ٣٤ مركزًا الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية، و٩ مراكز من الـ ١٠ مراكز الأولى بالدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق في حياتهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعليم، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى جاهدة لرعاية النابغين والمبتكرين، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُولي التعليم الفني أهمية كبيرة، وتعمل على تطويره بشكل مستمر، وتشجيع الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، بهدف إعداد جيل من الشباب المؤهل القادر على المنافسة في سوق العمل.

وأعرب محافظ القاهرة، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق.

وتوجه محافظ القاهرة بالشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم طوال رحلة التعليم، وللمعلمين الذين بذلوا جهدًا عظيمًا في توصيل رسالتهم بكل أمانة وإخلاص.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا الاحتفال ترجمة حقيقية للجهد المبذول من قِبل مديرية التربية والتعليم، التي نُثمن دورها الكبير في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن المحافظة تفخر بالمنظومة التعليمية، وبكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح المُشرف.

يذكر أن القاهرة حصلت على ١٢ مركزا بين أوائل الجمهورية في الثانوي العام من بينهم جنى إبراهيم خليل إبراهيم المركز الثامن علمي علوم بمدرسة الشهيد علي أحمد شوقي الثانوية بنات بمجموع ٣١٥.٥ درجة، وحسن محمد عبدالله بيومي، السادس علمي رياضة بمدرسة طبري الحجاز الثانوية العسكرية بنين بمجموع ٣١٨.٥، وسارة ياسر جابر السابع علمي رياضة بمدرسة سيمبات ايبولا الثانوية بنات بمجموع ٣١٨، ومريم محمد شافعي عمر، الثاني أدبي بمدرسة النزهة الإسماعيلية الثانوية للبنات لغات بمجموع ٣١٧.٥، وجنى أحمد محمود أحمد، الثالث أدبي بمدرسة أحمد حلمي الثانوية للغات بمجموع ٣١٧، ومحمد أشرف شحاته، الرابع أدبي بمدرسة طبري بروكسي بمجموع ٣١٦، ونغم أحمد سالم، السادس أدبي بمدرسة الحوياتي الثانوية للبنات بمجموع ٣١٦، وميار أحمد طارق أحمد، الثامن أدبي بمدرسة آل ياسر لغات بمجموع ٣١٥.٥، وزينة مهدي جلال، العاشر أدبي. بمدرسة نبوية موسى الثانوية للبنات بمجموع ٣١٥، وعبدالله مدحت نجيب، الأول مكفوفين بمدرسة طه حسين بنين للمكفوفين بمجموع ٣٠٦، وياسمين وليد فاروق، الأول الرياضيات الدمج بمدرسة هارفرد مصر للغات بمجموع ٣٠٥ ، وحمزهدة أحمد إسماعيل عبدالحكم، الأول الشعبة الأدبية الدمج التعليمي بمدرسة ريتاج ٢ الثانوية خاص للغات بمجموع ٣١٤، ويوسف أحمد زهير الرابع الشعبة الأدبية مكفوفين بمدرسة النور للمكفوفين حمامات القبة بمجموع ٢٩٥.٥، وحبيبة محمد أحمد الخامس الشعبة أدبي مكفوفين بمدرسة النور والأمل النزهة بنات بمجموع ٢٩٥، وسلمى محمد أحمد دنقل، السادس شعبة أدبي مكفوفين بمدرسة النور والأمل النزهة بنات بمجموع ٢٩١.٥.

كما حصلت القاهرة على ٦ مراكز في الدبلومات الفنية من بينهم رينادا محيي محمد محمد المركز الأول خدمات سياحية بمدرسة الأورمان الخاصة للشؤون الفندقية بالمعادي، وحنين محمود عبد المقصود محمود المركز الأول إدارة وتشغيل مطاعم بمدرسة أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، وكريم أشرف رضوان المركز الأول فني تطوير مواقع وبرمجيات بمدرسه الشهيد عمرو مصطفى حسني المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، وعبدالله خليل إبراهيم علي المركز الأول مكرر تكنولوجيا المعلومات والحاسبات بمدرسة أي تك الثانوية المتقدمة التطبيقية، وحمدي فرج حمدي فرج المركز الأول تكنولوجيا المعلومات والحاسبات بمدرسة أي تك الثانوية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية، ومحمود محمد جابر أبو الفتوح المركز الأول فني تكنولوجيا الصناعات الحيوية (نظم الجدارات) بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

وحصلت القاهرة على المراكز الأولى في الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع من بينهم محمد عماد سيد علي المركز الأول مدرسة أمل حلوان بنين، ودعاء عمر عبد العال المركز الثاني مدرسة أمل المنيرة، وأماني أحمد زكي المركز الثالث مدرسة أمل المنيرة، وملك هيثم ماهر المركز الرابع مدرسة أمل المنيرة، وشروق محمد سليمان المركز الخامس مدرسة أمل حلوان بنات، وملك حسن محمد المركز السادس مدرسة أمل المنيرة، وبسملة وائل المركز السابع بمدرسة أمل المطرية، ورحمة ناصر السيد المركز الثامن بمدرسة أمل حلوان بنات، وسيف محمد حسن المركز العاشر مدرسة أمل صلاح الدين.