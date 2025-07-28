كتبت - محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين، 28 يوليو 2025، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلًا، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من شمال البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مما قد يسبب انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

وسجّلت محافظة جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث تبلغ العظمى 45 درجة مئوية، تليها شمال الصعيد بـ44 درجة، في حين تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة.

وأكدت الأرصاد أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، حيث تسجل العظمى في الوجه البحري 90%، بينما تصل في القاهرة الكبرى إلى 85%، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

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