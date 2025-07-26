وزير الري يتابع مشروع مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، حول زيارة وفد من القطاع برئاسته إلى مواقع تنفيذ المرحلة السادسة من "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى".

شملت الزيارة تفقد أعمال تطهير المجاري المائية الجارية، ومتابعة إنشاء سوق الأسماك في منطقة "كامونجا"، ضمن جهود المشروع التي تستهدف تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية بالمنطقة.

وأكد الدكتور سويلم، أن المشروع يمثل استجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة ظاهرة انسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل، وهو ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه ونزوح الآلاف من سكان القرى المجاورة.

وأشار إلى أن توقيع اتفاق المرحلة السادسة من المشروع جرى خلال فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" في نوفمبر 2023، بتمويل قدره 3 ملايين دولار، كمنحة مصرية لأوغندا على مدى ثلاث سنوات، استنادًا إلى النجاحات التي تحققت في المراحل الخمس السابقة.

وأوضح الوزير، أن المشروع ساهم بشكل فعّال في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت) ومصب نهر كاجيرا، مما ساعد في تقليل أخطار الفيضانات، وحماية القرى والمدن المطلة على هذه البحيرات.

كما أضاف أن المشروع يتضمن تطوير المرسى النهري في منطقة كامونجا، وإنشاء سوق للأسماك يهدف إلى تحسين بيئة الصيد وزيادة دخل الصيادين المحليين.

وشملت المبادرات أيضًا استخدام الحشائش المائية التي يتم إزالتها كمصدر لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، من خلال إنشاء وحدات إنتاج وتدريب المجتمعات المحلية على تقنيات الاستخدام المستدام لهذه الموارد، بما يسهم في تحسين الحياة الريفية ودعم الزراعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يُنفذ ضمن الاتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا منذ عام 1999 بشأن تقديم منحة مصرية لتنفيذ مشروع مقاومة الحشائش المائية في البحيرات العظمى (فيكتوريا – كيوجا – ألبرت – نهر كاجيرا).

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