الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء 29 يوليو.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد تبدأ من اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء 29 يوليو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بمعدل 4:2 درجات بداية من الأربعاء 30 يوليو 2025.

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