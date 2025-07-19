كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي شركة "Esri" العالمية ومجموعة من مستخدمي تطبيقاتها من مختلف الدول.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر مستخدمي Esri المنعقد بمدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والسفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الشركة العالمية.

وخلال اللقاءات، استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في إنشاء منظومة ذكية ومتكاملة لتخطيط وتوزيع ومتابعة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية، مؤكدة أهمية توسيع استخدام الأدوات الجغرافية الذكية لضمان توجيه الاستثمارات بكفاءة نحو أولويات التنمية المحلية، وتحقيق التكامل بين المشروعات، وتعزيز الشفافية في قياس مؤشرات الأداء.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع "Esri" على تطوير تطبيق إلكتروني متكامل لمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، من التنفيذ إلى التشغيل والصيانة، بهدف تحسين استغلال الموارد وربط الاستثمارات بخطط التنمية المحلية بشكل مباشر.

كما ناقشت اللقاءات تجارب دولية ناجحة في استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، بدءًا من تقديم الطلب وحتى قياس مدى رضا المواطنين، مؤكدة أهمية ربط تقديم الخدمة بالموقع الجغرافي لضمان كفاءة التخطيط وتوجيه الموارد بدقة.

وأضافت الوزيرة، أن مصر تمتلك بالفعل تطبيقات حكومية تقدم خدمات متنوعة، وسيتم العمل على دمجها جغرافيًا عبر شراكة مع Esri لتعزيز تكامل الخدمة وتقييمها على أرض الواقع.

وتطرقت الاجتماعات أيضًا إلى مشروع جديد للتخطيط العمراني التشاركي، يهدف إلى إشراك المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في اتخاذ القرار التخطيطي، من خلال تطبيق إلكتروني يُمكّن المواطنين من إبداء آرائهم عبر خريطة تفاعلية، ما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، وخفض التكاليف، وتعزيز كفاءة المشروعات العامة.

وفي ختام اللقاءات، أكدت الدكتورة منال عوض، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام التكنولوجيا الذكية في مختلف مجالات التخطيط والمتابعة والخدمات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز ثقة المواطنين في أداء مؤسسات الدولة.

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