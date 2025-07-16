الجيزة تستعد لتشغيل موقف الصف الحضاري تجريبيًا بسعة 250 سيارة

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات التطوير بمدينة الصف، حيث حرص على تفقد موقف السرفيس الحضاري الجديد المقام ضمن خطة المحافظة لتنظيم منظومة النقل الجماعي وتحسين خدمات الانتقال للمواطنين.

موقف حديث على مساحة 6000 متر مربع لخدمة خطوط الصف

أوضح المحافظ أن الموقف الجديد تم إنشاؤه على مساحة تبلغ 6000 متر مربع، بهدف القضاء على المواقف العشوائية وتنظيم حركة النقل داخل المدينة، مؤكدًا أن المشروع يُعد جزءًا من رؤية أشمل للارتقاء بالخدمات الجماهيرية في نطاق المحافظة.

طاقة استيعابية لـ 250 سيارة تخدم خطوطًا داخلية وخارجية

أشار المهندس عادل النجار إلى أن موقف السرفيس الحضاري سيخدم ما يقرب من 250 سيارة سرفيس، ويغطي مختلف الخطوط الحيوية بالمدينة، سواء في الاتجاهات الخارجية نحو (حلوان – المنيب)، أو الخطوط الداخلية التي تربط قرى الصف شمالًا وجنوبًا.

ووجه المحافظ، خلال جولته، بسرعة الانتهاء من تجهيزات التشغيل والصيانة بالموقف، مشددًا على تنفيذ أعمال التوزيع والتسكين تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

وأكد أن تدشين الموقف الحضاري يُمثل نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية لوسائل النقل الجماعي في مدينة الصف، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة آمنة ومنظمة للسائقين والركاب على حد سواء، بما يحقق انسيابية مرورية ويقلل من فوضى المواقف العشوائية.

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