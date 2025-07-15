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أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 20 يوليو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر مشيرا إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع تكون شبورة مائية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء .

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب الصعيد و السلوم ومطروح وارتفاع الأمواج من 2.25:1.5 متر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الأربعاء 16 يوليو ارتفاعًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجة مئوية وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على مناطق من أقصى جنوب البلاد (أبوسمبل- أسوان – حلايب – شلاتين) قد يصاحبه نشاطًا في حركة الرياح نتيجة الهواء الساقط من السحب الرعدية.


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