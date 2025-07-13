كتب - أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ24 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 5 – 11 يوليو، والذي تضمَّن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 80 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء. كما تم تسجيل 14 منشأة بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 37 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وقد أصدرت الإدارة 790 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 566 شركة. كما تم حضور لجنة الخضر والفواكه بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المُصدَّرة، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، 3680 رسالة غذائية بنحو 190 ألف طن، صادرة عن 1325 شركة مصدّرة. وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 635 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات وفواكه، ومولاس (عسل أسود)، ودقيقًا، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات الفاصولياء بأنواعها والبطاطس في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي، بواقع 10 آلاف طن لكل منهما، ثم البصل بإجمالي 7 آلاف طن. وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المُصدَّرة 48 صنفًا بنحو 40 ألف طن.

في حين تصدّر العنب الطازج قائمة الفواكه المُصدَّرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 11 ألف طن، تليه الموالح بنحو 10 آلاف طن، ثم الفراولة بواقع 8 آلاف طن. وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المُصدَّرة 25 صنفًا بنحو 35 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت إسبانيا، وإيطاليا، والسعودية، والسودان، ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية، من إجمالي 170 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المُصدَّرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 710 رسائل، يليه ميناء سفاجا بـ610 رسائل، ثم مطار القاهرة الدولي بإجمالي 440 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 630 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة، ويُعزِّز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1880 رسالة، بإجمالي كمية تُقدَّر بـ320 ألف طن، مستوردة من قِبَل 840 شركة. وتنوَّعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، والسكر الخام، والزيوت المتنوعة، وفول الصويا. فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المُصدِّرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، وروسيا، وإندونيسيا، من بين إجمالي 120 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 660 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـ370 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ250 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1071 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 400 رسالة. وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 150 رسالة.

وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لـ70 مستوردًا خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 44 منتجًا غذائيًا، وفحص 303 منتجات جديدة، إلى جانب إصدار 24 شهادة بيع حر. كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية، واعتمدت 5 شركات عاملة في هذا القطاع.

"سلامة الغذاء" تكشف آلية تعاملها مع الشكاوى

وفي سياق آخر، قامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بإجراء متابعة ميدانية لمراجعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة، لضمان كفاءة الأداء وتجاوز أية تحديات محتملة، كما نفذت الإدارة 7 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 67 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 37 شكوى، في حين يجري حاليًا فحص 30 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 271 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الشرقية، الوادي الجديد وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

سلامة الغذاء تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وأهابت الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: هنا،

أو عبر الخط الساخن 16528،

كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)،

أو من خلال البريد الإلكتروني : consumer.complain@nfsa.gov.eg،

وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، السويس، القليوبية، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الشرقية، البحيرة، مرسى مطروح، بورسعيد والمنوفية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 8 فروع جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 2145 فرعًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 55 سلسلة تجارية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ 5 مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين، هذا وتشمل الحملات المرور على المطاعم، والمقاهي، والسوبر ماركت، والوحدات المتنقلة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي سياق متصل، شهد الاسبوع الماضي تسجيل 366 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 349 معاينة، فيما استوفت 244 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، والتي شملت القاهرة، الجيزة، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، البحر الأحمر ودمياط.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 1178 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 438 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 15 حملة تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت الجيزة، الفيوم، البحيرة، دمياط، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 91 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 46 زيارة للمطاعم و45 زيارة للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، بور سعيد، مرسى مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان وجنوب سيناء، وقد تم استيفاء 7 مطاعم لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة استباقية تهدف إلى رفع جاهزية المنشآت استعدادًا للموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 13 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظتي القاهرة والدقهلية.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 57 جولة متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 26 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

كما تم حضور الاجتماع الرابع للجنة الفنية للأمراض حيوانية المنشأ والأمراض المُعدية عن طريق النواقل، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 13 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، بور سعيد والمنوفية ، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 7 منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 704 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 18 زيارة ميدانية استهدفت مختلف مراحل سلسلة الإمداد، شملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 130 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 11 ألف قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية، 60 كجم دواجن مجهولة المصدر وبها احتقانات وتهتك بالأنسجة.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن ونصف (أجبان، مخبوزات، أسماك)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 15 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (300 كجم بقوليات، 200 قطعة شوكولاتة).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) على 31 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر سعد، رأس البر، عزبة البرج، كفر البطيخ، فاراسكور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (أجبان)، وسحب عينات لمواد غذائية أخرى (مقطعات دجاج، لحوم) للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 3 حملات تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 150 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر(فسيخ، سردين، جيلي).

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 8 حملات تفتيشية مشتركة مع الطب البيطري، مباحث التموين والمحافظة، حيث تم المرور على 32 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام :

• لحوم مصنعة ومصنعات دجاج مجهولة المصدر وسيئة التخزين

• منتجات ألبان بدون تاريخ فتح العبوة

• عصائر فريش وعصائر مصنعة منتهية الصلاحية وبدون تاريخ انتاج ومجهولة المصدر

• مياه غازية وكيك وشيكولاتة خام منتهي الصلاحية

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 5 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، الستاموني، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 230 كجم مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ( لحوم، ثوم مفروم).

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 5 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا .... وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.