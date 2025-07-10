"السبكي"يتفقد منشآت "الرعاية الصحية" في القنطرة شرق بالإسماعيلية

كتب- أحمد جمعة:

واصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولاته التفقدية المفاجئة بعدد من منشآت الهيئة بإقليم القناة، وذلك استكمالًا للجولات التي بدأها مع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026 بمحافظة أسوان.

تفقد مركز طب الأسرة بالقنطرة شرق واستطلاع آراء المنتفعين

استهل الدكتور السبكي جولته بزيارة مركز طب الأسرة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد عددًا من العيادات، من بينها عيادات طب الأسرة وطب الأسنان، بالإضافة إلى غرفة التطعيمات، وحرص على الاستماع إلى آراء المنتفعين حول جودة الخدمات الصحية المقدمة ومدى رضاهم عن أداء المركز.

وأكد رئيس الهيئة أن مركز القنطرة شرق يُعد نموذجًا ناجحًا للرعاية الصحية الأولية، حيث قدّم منذ تشغيله أكثر من 171 ألف خدمة طبية، ويخدم أكثر من 36 ألف مواطن، بما يعكس كفاءته في تلبية احتياجات المجتمع المحلي.

زيارة مستشفى القنطرة شرق التخصصي ومتابعة سير العمل

كما شملت الجولة زيارة مستشفى القنطرة شرق التخصصي التابعة للهيئة، حيث تفقد الدكتور السبكي عددًا من الأقسام الحيوية، شملت: الاستقبال والطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، والقسم الداخلي، واطّلع على معدلات الأداء داخلها، واستمع إلى تقييم المنتفعين للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وأشار إلى أن المستشفى قدّمت نحو 16 ألف خدمة طبية خلال أربعة أشهر فقط من بدء التشغيل الرسمي في مارس 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح منظومة التشغيل وفق أعلى المعايير المهنية والطبية.

مكافآت للعاملين المتميزين بناءً على رضا المواطنين

في ضوء نتائج الزيارة، قرر الدكتور أحمد السبكي صرف مكافأة تشجيعية للعاملين المتميزين بالمنشآت، بناءً على معدلات رضا المواطنين عن مستوى الخدمة، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة التميز والتحفيز أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة واضطراب الملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

إجراءات طارئة بالوزارات بعد حريق سنترال رمسيس.. (التفاصيل)

مدبولي: وحدات سكنية جديدة لأصحاب الإيجار القديم بنظام التمليك والإيجار