صور بالأقمار الصناعية.. تكاثر السحب وأمطار على القاهرة

كتب- محمد نصار:

رصدت آخر صور مأخوذة عبر الأقمار الصناعية، تكاثر السحب وسقوط أمطار خفيفة على مناطق بالقاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب وشرق القاهرة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وأضافت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار حالة من التقلبات الجوية المحدودة التي تشهدها بعض أنحاء الجمهورية.

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