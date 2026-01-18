إعلان

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

كتب : نشأت علي

02:46 م 18/01/2026

مجلس الشيوخ

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية ولااقتصادية.

وخلال الجلسة العامة اليوم، قرر مجلس الشيوخ، إحالة طلبي مناقشة عامة مقدمين من، العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، والعضو محمود صلاح، بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعد أن استمعت الجلسة لمناقشات أعضاء المجلس، ورد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

خلال الجلسة أكد أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا متطورة لإدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن مركز التنبؤ التابع للوزارة يعتمد على صور الأقمار الصناعية (الستلايت) بنسبة دقة تصل إلى 95%.

مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد قانون الضريبة على العقارات

