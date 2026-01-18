إعلان

وزير التموين: احتياطي السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر

كتب : نشأت علي

03:10 م 18/01/2026

احتياطي السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر

كتب- نشات علي:
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن موسم جمع محصول بنجر السكر تم افتتاحه بنجاح، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر، وهو ما يعكس قوة المخزون وتأمين احتياجات السوق المحلي.

وأوضح الوزير أن سياسة الاستيراد والتصدير تتم وفق توازن دقيق يحقق المنافسة العادلة دون الإضرار بالمنتج المحلي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف أن أسعار السكر في السوق المحلي تتراوح حاليًا بين 24 و28 جنيهًا للكيلو، بعد أن شهدت فترات سابقة ارتفاعات تجاوزت هذه المستويات بكثير، معتبرًا أن هذا الاستقرار السعري يمثل مؤشرًا إيجابيًا وسعادة حقيقية للحكومة والمواطنين.

وأكد الوزير أن الدولة تدخلت بقوة لمواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع، ما أسهم في خفض الأسعار، مستشهدًا بانخفاض سعر طبق البيض من أكثر من 200 جنيه إلى 108 جنيهات داخل المعارض ومن خلال سلاسل التداول الأخرى.

شريف فاروق وزير التموين بنجر السكر احتياطي السكر

