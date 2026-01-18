إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد

كتب : مصراوي

03:40 م 18/01/2026

البورصة المصرية

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.40% عند مستوى 43952 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.95%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 60 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 16 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 76.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.67% عند مستوى 43346 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤشرات البورصة البورصة المصرية EGX 30 تعاملات المستثمرين المستثمرين المصريين

