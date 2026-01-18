توجيهات بالإخلاء.. وزير الري يحذر 16 محافظة من تعديات نهر النيل

كتب- نشأت علي:

حذَّر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من التعدي على نهر النيل.

وقال سويلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد: أخطرنا نحو 16 محافظة بضرورة إخلاء بعض الأماكن؛ لأنه سيتم تصريف منسوب إضافي لمياه النيل، فما يعنيني هو حماية السد العالي وحماية المواطنين، محذرًا من غمر بعض الزراعات المخالفة أو البيوت المبنية على مجرى نهر النيل .

ونوه الوزير باهتمام القيادة السياسية بمشروع ضبط النيل؛ لاستعادة القدرة الاستيعابية لنهر النيل، ووصول المياه إلى أهل الدلتا .

وقال سويلم: التعديات على نهر النيل تسببت في خنق المياه؛ لذلك حرصت الدولة على سيطرة هيمنتها لمواجهة مخالفات البناء على نهر النيل .

وأوضح وزير الري أن مشروع ضبط مياه النيل يتم التعامل معه من خلال تحديد خطوط إدارة النهر، وإعداد جدول زمني، وإعداد خرائط وحصر الأملاك العامة والخاصة، ثم إزالة التعديات دون إحداث ضرر أو ظلم.



وتابع سويلم: "الدولة لا تتغافل عن المتعدين على مياه النيل، ومفيش حاجة اسمها إيجار من الدولة لمجرى النيل، فالدولة تحصل غرامة تحصيل حق انتفاع بالمخالفة على المتعدي لحين الإزالة".