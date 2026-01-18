إعلان

آخر أعمال العمرة.. متى يتحلل المعتمر بالحلق أو التقصير؟

كتب : محمد أبو بكر

02:59 م 18/01/2026

متى يتحلل المعتمر بالحلق أو التقصير؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب– محمد أبو بكر:

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ضمن دليل العمرة، أن الحلق أو التقصير يُعد آخر أعمال العمرة، وبه يتحلل المعتمر من الإحرام، ويكتمل أداء النسك بصورة صحيحة.

وأكد المركز، أن الحلق أو التقصير واجبان بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة، مشيرًا إلى اختلاف الحكم بين الرجال والنساء وفق ما ورد في السنة النبوية.

وبين مركز الأزهر، أن الحلق أفضل للرجال، ويجوز لهم الاكتفاء بالتقصير، بينما يقتصر الحكم بالنسبة للنساء على التقصير فقط، وذلك بأخذ قدر أنملة من شعرها دون حَلْق.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الأزهر الشريف على تبسيط مناسك العمرة وتمكين المعتمرين من أدائها على الوجه الصحيح، وفق الضوابط الشرعية المقررة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العمرة الأزهر الشريف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
زووم

فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
منزل تحول لمقبرة.. المشهد الأخير في جنازة الـ 5 أشقاء ضحايا مأساة بنها
أخبار المحافظات

منزل تحول لمقبرة.. المشهد الأخير في جنازة الـ 5 أشقاء ضحايا مأساة بنها
بالصور- حريق بمجمع المصالح في شبين الكوم وسقوط عدد من المصابين
أخبار المحافظات

بالصور- حريق بمجمع المصالح في شبين الكوم وسقوط عدد من المصابين
23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر
أخبار السيارات

صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا