آخر أعمال العمرة.. متى يتحلل المعتمر بالحلق أو التقصير؟

كتب– محمد أبو بكر:

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ضمن دليل العمرة، أن الحلق أو التقصير يُعد آخر أعمال العمرة، وبه يتحلل المعتمر من الإحرام، ويكتمل أداء النسك بصورة صحيحة.

وأكد المركز، أن الحلق أو التقصير واجبان بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة، مشيرًا إلى اختلاف الحكم بين الرجال والنساء وفق ما ورد في السنة النبوية.

وبين مركز الأزهر، أن الحلق أفضل للرجال، ويجوز لهم الاكتفاء بالتقصير، بينما يقتصر الحكم بالنسبة للنساء على التقصير فقط، وذلك بأخذ قدر أنملة من شعرها دون حَلْق.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الأزهر الشريف على تبسيط مناسك العمرة وتمكين المعتمرين من أدائها على الوجه الصحيح، وفق الضوابط الشرعية المقررة.