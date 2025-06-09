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وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية -صور

12:48 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية (1)
  • عرض 9 صورة
    وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية (5)
  • عرض 9 صورة
    وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية (3)
  • عرض 9 صورة
    وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية (2)
  • عرض 9 صورة
    وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية (8)
  • عرض 9 صورة
    وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية (7)
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    وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية (6)
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    وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية (9)
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كتب- عمرو صالح:

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصرف مبلغ 25 ألف جنيه مكافأة لمسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج والذى اعتدى عليه خلال تنفيذ حملة إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بقرية ونينة الشرقية، كما قرر الوزير ترقية الموظف ترقية استثنائية للدرجة الأعلى.

وزار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الاثنين، مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.


وكان التقرير الطبي لمستشفى الاستقبال والطوارئ والحوادث بمستشفيات سوهاج الجامعية، كشف أن الموظف طلعت شوقي بشير 59 عامًا مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بسوهاج، مصاب بانفجار مفرغ في مقلة العين اليسرى، على هيئة جرح قطعي بالقرنية، مع وجود بروز للجسم الزجاجي، من خلال الجرح، مع وجود نزيف بالعين اليسرى، بالإضافة إلى وجود جروح قطعية بالجفن العلوي والسفلي بالعين اليسرى، ولا يمكن تحديد أبعاده وحدة الإبصار وحالة العدسة والجسم القرحي والزجاجي، والشبكية لا يمكن التنبؤ بها، والعين اليمني سليمة ظاهريًا، وعليه فقد تقرر حجز المصاب بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى.

وضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج شقيقين، في اتهامهما بالتعدي بالضرب وإصابة مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج بجروح متفرقة بالجسد خلال حملة تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء في الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية التابعة لمجلس قروي روافع القصير، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وجرى التحفظ عليهما بمركز شرطة سوهاج.

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وزير الزراعة سوهاج مكافأة مالية ترقية استثنائية علاء فاروق
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