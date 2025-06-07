كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة عدد 2202 أضحية من المواطنين خلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك، حيث تم ذبحها داخل المجازر المعتمدة مجانًا، في إطار الجهود المبذولة لمنع الذبح العشوائي بالشوارع والحفاظ على النظافة العامة.

وأكد المحافظ أن المجازر تواصل استقبال الأضاحي من المواطنين مجانًا، ضمن خطة المحافظة لتيسير أداء شعائر الأضحية، مع ضمان تطبيق الاشتراطات البيطرية والبيئية السليمة، ومنع التلوث الناتج عن الذبح خارج المجازر.

وشدد "النجار" على أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية لما توفره من فحوصات بيطرية دقيقة قبل الذبح للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى توفير بيئة نظيفة وصحية تحافظ على الصحة العامة وتحمي من انتشار الأمراض.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية التي نفذتها الأحياء والمراكز خلال عطلة العيد أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفات، شملت الذبح خارج المجازر وسيارات تجمع وتنقل جلود الأضاحي دون الحصول على التصاريح اللازمة من مديرية الطب البيطري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف حملات التفتيش على محالّ الجزارة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة اللحوم وأدوات الذبح، وكذلك مراعاة المعايير البيئية والوقائية.

وفي إطار الاستعدادات المستمرة، كلف المحافظ باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والمرافق، لمتابعة البلاغات واستقبال شكاوى المواطنين على مدار أيام العيد.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم تنظيم نوبتجيات بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن لتسهيل عمليات الذبح وإجراء الفحوص البيطرية اللازمة للأضاحي، بما يضمن صحة وسلامة المواطنين.

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