شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الساعات القادمة، طقس شديدة الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، حارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الإثنين تشهد نشاطًا للرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحريةعلى بعض الشواطئ "مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة"، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 37 درجة مئوية، المحسوسة 39 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة مئوية.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 36 درجة مئوية، المحسوسة 38 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة مئوية، المحسوسة 32 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 درجة مئوية، المحسوسة 36 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 37 درجة مئوية، المحسوسة 39 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية، المحسوسة 40 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، المحسوسة 43 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

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