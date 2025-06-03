النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إنه تم رصد مجموعة من السلوكيات الخاطئة خلال اليومين الماضيين مع بداية التشغيل التجريبي بركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن السيارات تسير في الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تركه على هذا النحو.

وتابع المصدر، أنه جار التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور من أجل وضع عقوبة رادعة لمثل هذه التجاوزات، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لوضع غرامة قدرها 3000 جنيه في حالة التعدي على حارة الأتوبيس الترددي على الدائري، وأن هذا الأمر قيد الدراسة.

وشدد المصدر، على أن الهدف من وضع هذه الغرامة الكبيرة، تحقيق التزام المواطنين من قائدي السيارات بمختلف أنواعها بمسار الطريق واحترام مسار الأتوبيس الترددي.

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