كتب- محمد سامي:

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السيارة المتنقلة الخاصة بالرمد، واطلع على الإمكانات الموجودة بها، وفي هذه الأثناء تقدّم أحد المواطنين بطلب لرئيس الوزراء يخص حالة طفلته المريضة، حيث أصيبت بعمى بعد أن ضربها أحد الأطفال على رأسها، حسب قوله، أثناء اللعب.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة.

وكلّف رئيس الوزراء، على الفور، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بمتابعة هذه الحالة وتوفير جميع ما يلزم لخدمة هذه الطفلة على أكمل وجه.

وقال مدبولي: "لو معملناش حاجة في الزيارة النهارده غير خدمة بنتنا دي كفاية"، وبالفعل بعد دقائق تم الترتيب لنقل الطفلة إلى معهد ناصر، لتقديم الرعاية الطبية المتميزة، وتحركت سيارة الإسعاف بالطفلة.

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