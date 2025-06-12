تفاصيل زيارة السفير السويدي لحزب العدل

كتب- عمرو صالح:

استقبل حزب العدل، برئاسة النائب عبدالمنعم إمام، السفير السويدي بالقاهرة داغ يولين-دانفلت في زيارة رسمية إلى مقر الحزب، ناقش خلالها الجانبان سُبل تعزيز التعاون الحوار والخبرات بين الأحزاب في مصر والسويد.

وبحسب بيان الحزب تناول اللقاء رؤية حزب العدل للإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث أكد النائب إمام مشاركة الحزب فالانتخابات ضمن تحالف "الطريق الديمقراطي"، وسعيه لبناء تحالفات تستند إلى برامج واقعية تمثل صوت المعارضة الوطنية.

كما ناقش اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة، التمكين الاقتصادي، قضايا الشباب والمرأة، والعلاقات المصرية الأوروبية. وشدد الحزب على أهمية تعزيز التعاون مع الأحزاب الليبرالية السويدية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تطرّق الحوار أيضًا إلى الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما من التصعيد المستمر، وأكدا دعمهما لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب السفير السويدي عن تقديره لهذا الحوار البنّاء، وأكد حرص بلاده على توسيع قنوات التواصل مع القوى السياسية الفاعلة في مصر، ودعم جهود التنمية المستدامة.

ضم وفد حزب العدل كلاً من السفير مجدي عامر، عضو مجلس أمناء الحزب ، النائب أحمد القناوي، الأمين العام، والمهندس إسماعيل الشرقاوي، نائب رئيس الحزب، وأحمد السيد مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، رنا وجيه، عضو مكتب العلاقات الخارجية.

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