شيخ الأزهر: الشيعة إخوة وجزء عزيز من الأمة الإسلامية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بعلاقة الأزهر بالدولة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول حرص على دعم دور الأزهر ومكانته، مشيرًا إلى أن الأزهر تصدى بوضوح لقضايا تجديد الخطاب الديني من خلال مؤتمرات عالمية ووثائق علمية ومناهج دراسية، نافيًا الاتهامات التي تزعم عرقلة الأزهر لجهود التجديد.

وأوضح الإمام الطيب أن الأزهر لا يقدس التراث وإنما يقدّره، ويرفض في الوقت نفسه القطيعة معه أو الجمود عنده، مؤكدًا أن تهنئة المسيحيين بالأعياد تنطلق من تعاليم الإسلام، وأن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات أصل راسخ في الشريعة الإسلامية، التي تساوي بين حماية دور العبادة جميعها دون تمييز.

كما شدد على التمييز الواضح بين اليهودية كديانة سماوية، والصهيونية كحركة احتلال وعنصرية، مؤكدًا أن الأزهر والمصريين لم يكن لهم عبر التاريخ موقف عدائي من اليهود.

وأكد شيخ الأزهر، لا يوجد للأزهر ولا المصريين موقفا سلبيا من اليهود، فقد عاشوا بيننا فى سلام وأمان، والشيعة إخوة، وجزء عزيز من الأمة الإسلامية

كما تطرق الحوار إلى وحدة الأمة الإسلامية، حيث أكد الإمام الأكبر أن الشيعة إخوة في الدين، وأن الأزهر أطلق «نداء أهل القبلة» تعزيزًا للوحدة، محذرًا من أن أعداء الأمة هم المستفيدون من أي شقاق عربي أو إسلامي.

جاء ذلك في حوار لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مع صحيفة صوت الأزهر.