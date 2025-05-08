صور حريق الشركة القابضة للأدوية بوسط البلد.. قرار عاجل بفصل الغاز والكهرباء

كتب- محمد نصار:

يشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب في الدورين الأول والثاني من مقر الشركة القابضة للأدوية والكائنة في العقار المكون من أرضي و١١ دورا بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولو الحي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى عقارات أخرى.