72 تحالفًا واستراتيجية للتكامل.. تفاصيل أول اجتماع لمجلس التخطيط والدراسات بأكاديمية البحث العلمي

كتب- عمر صبري:

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس التخطيط والدراسات لمقرري المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتورة جينا الفقي، رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد مجدي جبر، المشرف على المجالس النوعية، إلى جانب رؤساء المجالس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، على أهمية الدور الاستراتيجي للمجالس النوعية، التي تضم نخبة من العلماء والخبراء القادرين على دعم صُنّاع القرار من خلال دراسات وتقارير علمية مستقلة، مشددًا على ضرورة توجيه أعمال المجالس نحو أولويات الدولة وتعزيز التعاون فيما بينها.

وأشار إلى أن التعليم العالي يمثل بيت الخبرة الوطني في تنفيذ خطط التنمية، موضحًا إطلاق عدد من المبادرات ضمن مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها:

مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز التكامل بين الجامعات واحتياجات الدولة.

استراتيجية الابتكار المستدام لربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة الابتكار.

وشدد على أهمية تجاوز النماذج التقليدية والاعتماد على آليات ابتكارية تحقق التكامل بين الجهات الأكاديمية والصناعية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة جينا الفقي جهود المجالس النوعية خلال الدورة الماضية، مشيرة إلى تنفيذ 72 تكليفًا مباشرًا من جهات حكومية، بالإضافة إلى إعداد خرائط طريق ودراسات تخصصية.

وأكدت أن المجالس تمثل أذرعًا فكرية تقدم دراسات واستشارات علمية تدعم رسم السياسات العامة للدولة.

وكشف الدكتور أحمد مجدي جبر عن إحصائيات التشكيل الجديد للمجالس النوعية، لافتًا إلى زيادة تمثيل النساء بنسبة 6% مقارنة بالدورة السابقة، وأكد أهمية تنوع الخلفيات المؤسسية والتكامل بين التخصصات العلمية.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الوزير عن تقديره للنخبة العلمية والتنفيذية بالمجالس، مؤكدًا ضرورة أن تشهد الدورة الجديدة نقلة نوعية في الأداء بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ولفت إلى تقسيم الجمهورية إلى سبعة أقاليم جغرافية وفقًا لمواردها وإمكاناتها، على أن تُعد برامج تنموية متكاملة بالتنسيق بين الجامعات والمراكز البحثية واحتياجات الدولة.

وقد شهد الاجتماع مناقشات مهمة بين الوزير ومقرري المجالس النوعية، تناولت ترتيب أولويات العمل ورسم ملامح المرحلة المقبلة من عمل المجالس.

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