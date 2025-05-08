أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان الخميس، إن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد مواصلة الارتفاع في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 34 درجة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

تكون درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 34 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 36 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 39 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة الصغرى اليوم الخميس، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 24 درجة مئوية.

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