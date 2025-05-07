"بحوث الصحراء" يواصل دعم مزارعي ومربي مطروح بقوافل بيطرية مجانية

كتب-عمرو صالح:

نفذ مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة مطروح لدعم المزارعين وصغار المربين.

و أكد الدكتور حسام شوقي رئيس المركز أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود المستمرة للمركز لتوفير الدعم اللازم للنهوض بالثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن القافلة تأتي ضمن أنشطة برنامج "أثر التغيرات المناخية على القطاع الإنتاجي الزراعي والحيواني"، أحد البرامج التطبيقية المهمة في الخطة البحثية للمركز.

ومن جهته أوضحت الدكتورة داليا فاروق رئيس البرنامج أن القافلة استمرت على مدار ثلاثة أيام واستهدفت دراسة أثر التغيرات المناخية على صحة الحيوان، بمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين في الطب البيطري والاقتصاد والإرشاد الزراعي. وشملت الفعاليات تقديم استشارات وخدمات مجانية لصغار المربين في مناطق مرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، إلى جانب رفع الوعي البيئي والبيطري لدى السكان.

وأكدت رئيس البرنامج أن القافلة لاقت ترحيبًا واسعًا من الأهالي، مؤكدة على استمرار المركز في اتخاذ هذا النهج لدعم الثروة الحيوانية وتقديم كافة الخدمات للتيسير على قاطني تلك المناطق.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة أسماء درويش، أستاذ باحث مساعد في صحة الحيوان بالمركز، أن القافلة نجحت في الكشف عن عدد 3700 حالة أغنام ما بين التهابات رئوية وضعف عام، ورش ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وانتفاخات ونزلات معوية وضعف معدلات التحويل الغذائي والتهابات المفاصل وخاصة الكباش.

كما تم تنظيم لقاءات إرشادية بهدف زيادة وعي المربين، وتقديم الاستشارات البيطرية مدعمة بالمستلزمات الطبية، مع توفير العلاج المجاني و تحصين الحيوانات ضد الأمراض.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وتحت إشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية بالتنسيق مع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز.

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