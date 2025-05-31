"القومي لحقوق الإنسان" يكرم أبطال مسلسل "80 باكو"

كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

اختارت لجنة التحكيم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مسلسل "80 باكو" ضمن الأعمال الدرامية التي سلطت الضوء على قضايا النساء في المجتمع، لما تضمنه من طرح إنساني جريء ومعالجة حساسة لقضية المرأة المعيلة.

وقالت اللجنة، إن المسلسل يُعيد فتح الأعين على معاناة فئة من النساء اللاتي يجدن أنفسهن مضطرات للتحايل على واقع اجتماعي قاسٍ، في محاولة لتأسيس أسر أو الحفاظ عليها. عبر حالات متعددة، يقدّم العمل صورة حية للمقاومة بالحيلة، حيث تسعى البطلات للعثور على بصيص من الأمل في واقع يغلب عليه التهميش.

وأضافت: قد تحوّل مجال العمل الذي تنخرط فيه شخصيات المسلسل – في صالونات التجميل – إلى استعارة بصرية وجمالية وثيقة الصلة بموضوع المسلسل.

ونجحت الكاتبة غادة عبد العال في صياغة النص برهافة ووعي عميق، متخذة من صالون التجميل فضاءً سرديًا رئيسيًا، يرمز إلى عالم حميم مغلق، يتوتر على الدوام بين الداخل الآمن والخارج المتربص، في انعكاس فني دقيق للعلاقة بين خصوصية المرأة ومحاولات اختراقها من قبل المجتمع.

كما نجحت كوثر يونس في تحويل هذا العالم القاسي إلى لوحة درامية متماسكة، جمعت بين الألم والابتسامة، بين التوتر والحنين، مستفيدة من اختيارات دقيقة لبقية العناصر الفنية التي خدمت الرسالة بفعالية.

وقد اختارت المخرجة قلب المدينة كخلفية للأحداث، في تحية رمزية لمكانٍ طالما مثّل نبضًا حيًا وتحوّل اليوم إلى شاهد على تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، لم تنفصل عن أزمات المدينة الكبرى.