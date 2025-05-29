وزير الزراعة يشهد تخرج متدربين صوماليين ضمن برنامج إدارة التربة

كتب- عمرو صالح:

شهد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج وتسليم شهادات لـ 10 متدربين من جمهورية الصومال الفيدرالية، بعد إتمامهم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول الممارسات الجيدة لإدارة التربة ومياه الري والمحاصيل، نظمته العلاقات الزراعية الخارجية من خلال المركز المصري الدولي للزراعة.

تعاون مصري صومالي

أكد وزير الزراعة، أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء في القارة الإفريقية، وبخاصة في مجال بناء القدرات الفنية للكوادر الزراعية، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الصومالية، وأهمية التعاون في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن البرنامج التدريبي تم تنظيمه استجابة لما تم الاتفاق عليه في فبراير الماضي خلال لقائه مع الدكتور أسد عبد الرازق، وزير الدولة بوزارة الزراعة والري الصومالية، على هامش اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

مكونات البرنامج التدريبي

بحسب الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فقد اشتمل البرنامج على:

1- الشق النظري:

- مبادئ إدارة التربة والتسميد

- اختبارات التربة والعلاقة بين التربة والمياه

- إدارة الموارد المائية ونظم الري الحديثة

- أفضل الممارسات في إدارة المحاصيل

- المكافحة المتكاملة للآفات

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي

2- الشق العملي والميداني:

تم تنظيم زيارات إلى:

- مشروع شباب الخريجين

- مركز بحوث وتدريب الأرز بسخا

- محطات رفع المياه وتطبيقات الري الحديث

- مشروعات زراعية متخصصة في محاصيل الخضر والفاكهة

- زيارات ثقافية وسياحية في محافظتي الجيزة والإسكندرية للتعرف على المعالم التاريخية

وقال الوزير علاء فاروق، إن هذا البرنامج بداية لسلسلة من البرامج المستقبلية لدعم التنمية الزراعية في الصومال، مشيدًا بجهود المركز المصري الدولي للزراعة والعلاقات الزراعية الخارجية، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة للتنمية الزراعية في إفريقيا.

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