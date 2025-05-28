وزير السياحة يبحث مع نظيره الصربي تنظيم معرض للآثار المصرية في بلجراد

كتب- محمد أبو بكر:

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع نيكولا سلاكوفيتش، وزير الثقافة الصربي، في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة الصربية بلجراد، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وصربيا في مجالي السياحة والآثار.

جاء اللقاء بحضور السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد إبراهيم حمزة، نائب السفير.

واستهل اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات بين مصر وصربيا وما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات، خاصة في مجالي السياحة والآثار، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير شريف فتحي ملامح الاستراتيجية الحالية للوزارة تحت شعار "Unmatched Diversity"، والتي تهدف إلى إبراز التنوع الفريد في المقومات السياحية المصرية وجعل مصر مقصدًا عالميًا أول لهذا التنوع.

الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل، معربًا عن تطلع مصر لتنظيم مؤتمر دولي لعلم المصريات بالمتحف، بمشاركة علماء من صربيا ودول أخرى.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في الآثار والترميم والحفائر وتنظيم المعارض العلمية والثقافية وورش العمل، بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الثقافة الصربي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع مصر في المجال الثقافي، مشيرًا إلى تطلعه لاستضافة معرض للآثار المصرية في المتحف الوطني الصربي، ضمن فعاليات معرض "إكسبو 2027" الذي تستضيفه بلجراد ويُتوقع أن يجذب نحو 3 ملايين زائر. كما أبدى استعداد بلاده لتنظيم معارض للتراث الصربي في مصر، دعمًا للتبادل الثقافي.

وأبدى الوزير الصربي إعجابه بالمتحف المصري بالتحرير، واصفًا إياه بأنه الأقرب إلى قلبه، لما يضمه من قطع أثرية مميزة، مثل مومياوات الحيوانات وتماثيل أفراس النهر، التي تعكس عراقة الحضارة المصرية.

تنظيم المعارض الخارجية

كما استعرض الوزير شريف فتحي جهود الوزارة في تنظيم المعارض الخارجية، مؤكدًا النجاح الكبير الذي حققه معرض "قمة الهرم" المقام حاليًا في مدينة شنغهاي الصينية، والذي تجاوز عدد زواره مليوني زائر. وجدد ترحيبه بتنظيم معرض للآثار المصرية في صربيا خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير شريف فتحي دعوة رسمية إلى وزير الثقافة الصربي لزيارة مصر، وقد لاقت الدعوة ترحيبًا، خاصة وأن الوزير الصربي سبق أن زار مصر مرتين، آخرهما عام 2021، وشملت زيارته حينها المتحف القومي للحضارة المصرية.

وعقب اللقاء، أقام وزير الثقافة الصربي مأدبة عشاء تكريمية على شرف الوزير المصري في أحد أشهر مطاعم العاصمة بلجراد، وهو نفس الموقع الذي شهد لقاءً تاريخيًا بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسلافي جوزيف تيتو في ستينيات القرن الماضي.

الجدير بالذكر أن الوزير شريف فتحي كان قد استهل زيارته الرسمية إلى بلجراد بلقاء مع الدكتور Duro Macut، رئيس مجلس وزراء صربيا، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر وصربيا بما يخدم مصالح البلدين.

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