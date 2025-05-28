340 مليون جنيه أرباحًا.. اعتماد موازنة شرق الدلتا للكهرباء 25/ 26

كتب- محمد صلاح:

ترأس المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء أعمال الجمعية العامة العادية لمناقشة موازنة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء عن العام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بحضور المهندس أشرف يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع له منذ توليه رئاسة الشركة.

واستعرض المهندس أشرف يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، الخطة الاستثمارية والموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي المقبل 2025/2026، والتي تضمنت ما يلي:

1. تبلغ القدرة الاسمية للشركة (9904,54 م.و).

2. تستهدف الشركة إنتاج طاقة كهربائية قدرها (33942,96 مليون ك.و.س).

3. تستهدف الشركة معدلاً لاستهلاك للوقود قدره (198,4 جم/ك.و.س)، طبقًا لما تم تنسيقه مع مركز التحكم القومي للطاقة، وبما يحقق التشغيل الاقتصادي للشبكة الكهربائية الموحدة.

4. تستهدف الشركة تحقيق إتاحية قدرها (94,08%)، مع الالتزام بتنفيذ كل برامج الصيانات والعمرات المقررة اللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومي للطاقة.

5. استهدفت الشركة معامل خروج اضطراري قدره (0,05 %)، في إطار سعي الشركة إلى تخفيض معامل الخروج الاضطراري إلى أقل قدر ممكن؛ للحفاظ على استمرارية تشغيل وحداتها على الشبكة الكهربائية الموحدة.

6. تستهدف الشركة إنجاز استثمارات تقدر بنحو (841 مليون جنيه).

7. تستهدف الشركة إجمالي إيرادات تقدر بنحو ( 76,913 مليار جنيه).

8. تستهدف الشركة إجمالي مصروفات تقدر بنحو ( 76,574 مليار جنيه).

9. وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح ( 339,544 مليون جنيه) .

أهداف الشركة خلال عام الموازنة 2025/2026 :

- العمل على خفض معدل استهلاك الوقود باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة؛ مثل علاج جميع التهريبات بالوحدات والنظافة الدورية للمكثفات والمبادلات الحرارية وأنفاق التبريد ومراجعة درجة حرارة العادم.

- التنسيق مع مركز التحكم القومي (قطاعات التشغيل) للطاقة لتنفيذ برنامج الصيانات والعمرات في مواعيدها المحددة طبقًا لتعليمات الشركات الصانعة؛ مما يؤدي إلى خفض معدلات الخروج الاضطراري للوحدات.

- تعظيم دور التصنيع المحلي سواء بورش المحطات التابعة للشركة أو بالورش الخارجية والورش التابعة للشركات الشقيقة.

- تنفيذ برنامج لمتابعة مؤشرات الأداء لجميع المحطات لتحسين الأداء الفني للشركة.

- الانتهاء من ربط جميع محطات الشركة بالرصد البيئي.

- استكمال برامج الصيانة و للوحدات طبقًا لتعليمات الشركة الصانعة لتحسين كفاءة الأداء ورفع معاملات الإتاحية.

- الاعتماد على الخبرات المتوفرة لدى العاملين بالشركة وذلك بتكوين مجموعات عمل متخصصة من كل محطات الشركة للقيام بتنفيذ بعض برامج الصيانة والعمرات بالمحطات وتقليل الاستعانة بالخبراء الأجانب.

- الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة في تنفيذ أعمال الصيانات والعمرات للوحدات.

اقرأ أيضًا:

ربيعي مائل للحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما الفئات المستهدفة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؟

اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية