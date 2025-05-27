كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول نتائج المرور الميداني للجنة الفنية التي تم تشكيلها من الوزارة لتفقد عدد من المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها ودخولها الخدمة.

وفي هذا الإطار، انتهت اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول أحمد خضر، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر، وعدد من العاملين بالوزارة، من المرور على محافظات دمياط والدقهلية والبحر الأحمر، حيث تم تفقد مشروع مجزر دمياط بمنطقة شطا والذي يتضمن محجر حدودي للحيوانات الواردة من الخارج ويسع 2800 رأس ماشية، بجانب مجزر استثماري وآخر حكومي لخدمة المواطنين، ووحدة كومبوست ومحطة معالجة ثلاثية ومناطق إدارية لخدمة المشروع بالكامل على أحدث النظم العالمية في هذا المجال، حيث تم العمل على تذليل أي معوقات وسرعة إنهاء باقي الأعمال المطلوبة تمهيدًا للتسليم ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

كما تضمن التقرير، مرور اللجنة الفنية ميدانيًا على مجازر محافظة البحر الأحمر، حيث تم تسليم مجزري سفاجا ورأس غارب إلى المحافظة والتأكد من جاهزيتها للعمل بشكل رسمي خلال عيد الأضحى، كما سيتم التنسيق مع المحافظة لطرح أحد تلك المجازر على القطاع الخاص.

وأشار التقرير، إلى قيام اللجنة الفنية بتفقد مجزر المنصورة العمومي بميت الكرماء ومجزر دكرنس بالدقهلية للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات، وتسليم المجزرين رسميًا للمحافظة لسرعة تشغيلهما خلال عيد الأضحى المبارك، وجار التنسيق مع المحافظة لطرح مجزر المنصورة على شركات القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، اللجنة الفنية بسرعة تذليل أي معوقات وإنهاء الأعمال المتبقية في المجازر التي سيتم المرور الميداني عليها تمهيدًا لتسليمها للمحافظات وتشغيلها خلال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة إجراءات طرح المجازر على شركات القطاع الخاص.

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