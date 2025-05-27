كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء ورشة العمل الرابعة حول "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة"، استهدفت أعضاء نيابات استئناف بني سويف، واستمرت على مدار يومين .

شهدت ورشة العمل حضور كل من: أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ومحمد الساخي رئيس النيابة بالتفتيش القضائي عضو الأمانة الفنية، وأحمد حمودة رئيس النيابة بالتفتيش القضائي- عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وأحمد عثمان رئيس النيابة بنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، وأحمد شعبان محامي عام نيابة شرق القاهرة لشئون الأسرة، والدكتور أحمد عرفة رئيس النيابة بالتفتيش القضائي.

واستعرضت الورشة اختصاصات المجلس، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، علاوة على موضوعات المرافعة في جرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الرقمية في إطار حماية المرأة من العنف السيبراني، والدليل الرقمي وطرق جمعه وتوثيقه، والدليل الرقمي ومنازعات الأسرة، وأنواع الهجمات الرقمية وطرق الاستهداف الرقمي في إطار العنف ضد المرأة.