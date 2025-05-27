كتبت- نور العمروسي:



نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، فعاليات ندوة "النساء الأفريقيات بناء الجسور من القاهرة إلى الكيب"، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس والسفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا.

وشارك بكلمات مسجلة كل من الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



ورحبت المستشارة أمل عمار بجميع الحضور في هذه المناسبة الغالية "يوم أفريقيا" والذي يتم الاحتفاء به تخليداً لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو عام 1963، والتي أصبحت لاحقاً الاتحاد الأفريقي، رمزاً للوحدة والتضامن والأمل في مستقبل مشترك يليق بعظمة قارتنا.

وأكدت على أن تنظيم المجلس لهذه الندوة يأتي إيماناً منه بأهمية التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية، وحرصاً على تسليط الضوء على القواسم المشتركة التي تجمع شعوب القارة، لاسيما في مجال تمكين المرأة، حيث تمثل هذه الندوة منصة لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة، وتعكس التزام المجلس بدوره الإقليمي في دعم قضايا المرأة الأفريقية، وتعزيز الحوار بين القيادات النسائية وصانعي السياسات، بما يرسّخ روح التضامن والتكامل بين دول القارة.

وأضافت رئيسة المجلس أن المرأة الأفريقية، أثبتت على مر العصور، أنها قادرة على العطاء في أحلك الظروف، فكانت ولا تزال العمود الفقري للمجتمع، تقف في الصفوف الأمامية خلال النزاعات.. وتدير عجلة الاقتصاد في الأزمات، وتبني الأوطان بعد الصراعات. وقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في حجم مشاركتها في الحياة العامة، بدءًا من العمل المجتمعي، مروراً بالريادة الاقتصادية، ووصولاً إلى المناصب القيادية العليا، وثمنت الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني.. لدعم حقوق المرأة.. وتعزيز مشاركتها الفاعلة.. وفتح المجال أمامها لصناعة القرار.. وهو ما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063..التي تضع "أفريقيا يقودها مواطنوها وتعتمد على إمكاناتهم، وخاصة النساء والشباب" في صميم رؤيتها."

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أنه انطلاقاً من تاريخ مصر العريق وعمق انتمائها الأفريقي، لعبت ولا تزال تلعب دوراً محورياً في دعم قضايا المرأة في القارة. وخلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، حرصت الدولة المصرية على أن يكون تمكين المرأة أولوية على أجندة التعاون الإقليمي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة النساء في التنمية الشاملة، وفي صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وخلال استضافة مصر قمة المناخ علم ٢٠٢٢ أطلقت مصر مبادرة المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ، بالتعاون مع الشريك الأممي الرئيسي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women، وبتأييد عدد من الدول الأفريقية وذلك تتويجاً لأشهر من العمل من الاجتماعات التشاورية مع الدول الأفريقية لتبنى المبادرة وتطبيقها مستقبلا والاستفادة من الأفكار والاطروحات والسياسات التى تشملها المبادرة لتحقيق الانتقال البيئى العادل للمرأة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

كما أكدت رئيسة المجلس على أن القيادة السياسية في مصر، برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكدت في أكثر من مناسبة، أن دعم المرأة ليس خياراً، بل هو أساس لبناء الدولة الحديثة، وهذا المبدأ ينطبق داخلياً وإقليمياً، وأقتبست من كلمة فخامة الرئيس في منتدى أسوان للسلام والتنمية عام ٢٠١٩ حيث قال: "لا تكتمل رؤيتنا في القارة الأفريقية للواقع الذي نبنيه وللغد الأفضل الذي نبتغيه، إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيه للمرأة وللشباب، إذ إنّ الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات، يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية لمواجهة الصعاب التي نحشد الجهود لعبورها وسعيًا لتحقيق الآمال العريضة التي نتطلع إليها.

وأكدت على أنها كلمات تحمل رؤية واضحة وإيماناً حقيقياً بأن المرأة في أفريقيا ليست فقط نصف المجتمع، بل هي محرك أساسي للتقدم والنهضة.."

وأوضحت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة يضع ضمن أولوياته تعزيز التعاون مع الأشقاء في أفريقيا من خلال عدة محاور، منها تبادل الخبرات والتجارب في مجال التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتنظيم البرامج التدريبية وبناء القدرات بالتعاون مع وزارات وهيئات مصرية وأفريقية ودولية، ودعم مبادرات ريادة الأعمال النسائية، خاصة في مجالات الزراعة، والصناعات اليدوية، والتكنولوجيا، والتركيز على قضايا مشتركة مثل مكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، والاتجار بالبشر، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية للفتيات..علاوة على العمل على تمكين المرأة في المناطق الريفية والحدودية، وهي قضايا نعلم أن كثيراً من دول القارة تشاركنا في مواجهتها.

وأكدت المستشارة أمل عمار على حرص المجلس القومي للمرأة على تقديم الدعم الحقيقي والفعّال للمرأة الأفريقية من خلال عدة مبادرات ومشروعات ملموسة. فقد أطلق المجلس، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، عدداً من البرامج التدريبية المخصصة للقيادات النسائية الأفريقية في مجالات الحوكمة، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة. كما شارك في تنظيم مؤتمرات دولية جمعت نساء من مختلف الدول الأفريقية لتبادل التجارب الناجحة وتكثيف الجهود المشتركة في مواجهة التحديات.

ومن بين أبرز المبادرات، يفتخر المجلس بمشاركته في "منتدى المرأة الأفريقية" الذي استضافته مصر، والذي شكّل منصة رائدة للحوار الإقليمي، وأسفر عن توصيات عملية لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.

كذلك عمل المجلس على توفير منح تدريبية في مصر للكوادر النسائية من عدة دول أفريقية، إيماناً بأهمية بناء القدرات كأحد مفاتيح التمكين الحقيقية.

ويواصل المجلس دوره كممثل لمصر في العديد من اللجان والمجالس النسائية التابعة للاتحاد الأفريقي، حاملاً دائماً صوت المرأة المصرية والأفريقية، ومدافعاً عن حقوقها، وساعياً لتوحيد الرؤى نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً ومساواة.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها مؤكدة أن احتفال اليوم ليس مجرد احتفاء بتاريخ أو ذكرى، بل هو مناسبة لتجديد العهد بمواصلة مسيرة العمل المشترك ولإبراز الدور المحوري الذي تلعبه المرأة بحجم أفريقية في كل ربوع القارة في بناء السلام وتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار وصياغة السياسات التي تمكّن الأجيال القادمة وخالص الشكر والتقدير لكل إمرأة أفريقية عظيمة تصنع فرقاً في مجتمعها.

حذر الندوة ونجلاء عبد السلام حرم وزير الخارجية وماريان ف كوبى القائم بأعمال سفارة ليبريا بالقاهرة واللواء منال عاطف مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الإنسان والدكتورة إيمان كريم رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب السفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية و الدكتورة أماني شريف رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا و السفير محمدو ليبرنج سفير الكاميرون فضلاً عن ممثلي منظمة الأمم المتحدة للمرأة، كما شارك بالحضور عدد من عضوات وأعضاء المجلس وهم الدكتورة أماني عصفور ، و الدكتور عصام العدوي ، والدكتورة شريفة شريف ، والمهندسة سارة البطوطي ، والأستاذة زينة توكل ، والأستاذة ميرفت أبو عوف والسفيرة منى عمر مقرر مناوب لجنة العلاقات الخارجية ، وعدد من عضوات لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ، وعددا من زوجات السفراء ، ولفيف من الشخصيات العامة.

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