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موظف مسلح.. إصابة شخصين في إطلاق نار داخل مستشفى أمريكي

كتب : وكالات

04:16 ص 17/06/2026

إصابة شخصين في إطلاق نار داخل مستشفى أمريكي

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أصيب شخصان بالرصاص داخل مستشفى ويلمينجتون في ولاية ديلاوير الأمريكية، بعدما أطلق أحد موظفي المستشفى النار على 2 من زملائه، وفقاً لمعلومات أولية نقلتها مصادر أمنية.

وذكرت شبكة WPVI، أن الشرطة تلقت بلاغا عن إطلاق نار نحو الساعة 3:30 مساء "بالتوقيت المحلي"، إذ عثرت على شخصين مصابين داخل المستشفى.

وأفادت تسجيلات لاسلكية حصلت عليها شبكة NBC10، أن أحد المصابين تعرض لطلقة في الرقبة، بينما أصيب الآخر بطلق ناري في الجزء العلوي من الجسم.

ولم تُعرف حتى الآن الحالة الصحية للمصابين.

وفي أعقاب الحادث، طوقت السلطات محيط المستشفى وبدأت عملية بحث واسعة عن مطلق النار، فيما أظهرت مقاطع فيديو خروج موظفي المستشفى من المبنى رافعين أيديهم، وفقا للتقارير، بحسب روسيا اليوم.

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