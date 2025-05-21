كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

إعفاءات من الضرائب.. بشرى لأصحاب المشروعات ذات حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه

كدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي الجديد للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، يمنح حماية كبيرة للممولين، لافتة إلى أن أبرز مزايا هذا النظام هو إعفاء تلك المشروعات من الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انضمامها للنظام الجديد

"وهم نتنياهو".. حمدين صباحي يعلق على أكاذيب الشرق الأوسط الجديد

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والقيادي بالحركة المدنية: إن الشرق الأوسط الجديد وهم يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكل أبواق الكيان الصهيوني.

تسهيلات غير مسبوقة.. هيئة الاستثمار تطلق منصة للتراخيص خلال أيام

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتراخيص الاستثمار خلال أيام قليلة، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر التنمية وجذب الاستثمارات في جميع أنحاء البلاد وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

طرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في 15 محافظة (تفاصيل)

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستبدأ غدًا في طرح المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والتي تستهدف شريحة متوسطي الدخل.

أحمد موسى: الرئيس سيشهد موسم حصاد القمح غدا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم غدًا بتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية الواقعة على محور الضبعة، بالإضافة إلى شهوده موسم حصاد القمح