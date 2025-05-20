طرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في 15 محافظة (تفاصيل)

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستبدأ غدًا في طرح المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والتي تستهدف شريحة متوسطي الدخل.

وأوضح خطاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذه المرحلة تتضمن حوالي 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 15 محافظة، مشيرا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح ما بين 90 و 127 مترًا مربعًا، وأن كراسات الشروط ستكون متاحة إلكترونيًا صباح الغد.

وأضاف خطاب أن من أبرز مميزات هذا الطرح وجود وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى سيتم تسليمها خلال فترة تتراوح بين 18 و 36 شهرًا.

وأوضح خطاب أن الوحدات المطروحة تقع في مدن متنوعة تشمل العبور، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، مايو، أخميم، أسوان، السادات، بدر، أكتوبر، طيبة، برج العرب، سوهاج الجديدة، قنا، المنيا الجديدة، بالإضافة إلى بعض مراكز الصعيد.

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