أحمد موسى: الرئيس سيشهد موسم حصاد القمح غدا

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم غدًا بتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية الواقعة على محور الضبعة، بالإضافة إلى شهوده موسم حصاد القمح.

وأشار خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، موسى إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قام اليوم بزيارة مصنع "سوميتومو" في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في قطاعي الصناعة والزراعة لدعم الاقتصاد الوطني.

أوضح موسى أن مدينة مستقبل مصر الصناعية تضم العديد من المصانع التي بدأت الإنتاج بالفعل، بالإضافة إلى مصانع أخرى لا تزال قيد الإنشاء.

وأشاد موسى بدعم الدولة المستمر للفلاح المصري من خلال شراء القمح المحلي بسعر أعلى من السعر العالمي، مما يشجع على زيادة الإنتاج المحلي. وأكد أن هذا الموسم سيشهد زيادة في حجم توريد القمح بأكثر من 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، مما سيوفر للدولة حوالي 300 مليون دولار من فاتورة الاستيراد.

اقرأ أيضًا:

"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل

السيسي يستعرض جهود خفض التضخم وتوفير النقد الأجنبي

وزيرة لموظفي وحدة الصف: ريحوا الناس ومتعقدوش الدنيا عليهم

الحجز غدا.. أماكن وحدات سكن لكل المصريين 7